Магуайр посетовал на слабую результативность сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал журналистам о том, что думает по поводу проблем своей национальной команды с атакой.

Магуайр сказал, что английская сборная очень хочет выиграть свою группу в Лиге наций, но с одним голом в трёх матчах сделать это невозможно. Защитник отметил, что родоначальникам футбола нужно улучшить свою игру в чужой штрафной.

«Надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию уже в ближайших матчах», - добавил Магуайр.

Напомним, что английская сборная сначала уступила венграм со счётом 0:1, затем сыграла вничью с Германией со счётом 1:1, а в последнем матче сыграла в нулевую ничью с итальянцами.