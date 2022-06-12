Маунт: «В сборной Англии много талантливых игроков, но нам есть над чем работать»

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт высказался о ничейном результате матча Лиги наций против сборной Италии (0:0).

«Мне следовало лучше использовать свои моменты. Мы не пропускаем, но нам нужно прибавлять в атаке. Следует продолжать усердно тренироваться и анализировать, в каких аспектах мы можем стать сильнее. В нашем составе много качественных игроков – нужно только работать, чтобы эффективнее пользоваться этим», – отметил хавбек лондонского «Челси».

Сборная Англии занимает последнее место в своей группе после трёх туров с двумя набранными очками. Квартет возглавляют итальянцы, в активе которых пять баллов.