Дель Пьеро высказался по поводу игры англичан в матче с Италией

Бывший форвард итальянской сборной Алессандро Дель Пьеро высказался по поводу игры английской команды в матче Лиги наций со «скуадрой адзуррой».

Дель Пьеро сказал Channel 4, что английские футболисты играли нормально, но не хорошо или плохо. Экс-игрок отметил, что подопечные Гарета Саутгейта могли бы действовать более раскованно во второй половине.

«Когда у вас есть такие шансы, как у англичан, то нужно забивать и выигрывать», - добавил Дель Пьеро.

Напомним, что футболисты английской сборной сыграли в нулевую ничью с итальянцами. Подопечные Гарета Саутгейта в трёх матчах Лиги наций пока не одержали ни одной победы.