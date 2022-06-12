Манчини признался, что ожидал от сборной Италии меньшего

Наставник сборной Италии Роберто Манчини заявил, что впечатлён игрой и результатами команды в экспериментальном составе.

Итальянцы возглавляют свою группу в Лиге наций после победы над венграми и ничейных исходов с немцами и англичанами.

«Честно говоря, для меня это неожиданность – думал, будет хуже, – признался Манчини на пресс-конференции. – Я впечатлён тем, как мы провели эти недели. Важно не изменять своему стилю, даже если меняются игроки.

Впереди долгий путь, полный трудностей. Нам нужно забивать больше голов, и если бы Фраттези реализовал свой шанс в начале сегодняшнего матча, всё могло бы сложиться по-другому», – считает тренер сборной Италии.