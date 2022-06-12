Пессина: Могли победить Англию, так как создали больше моментов

Полузащитник «Аталанты» и сборной Италии Маттео Пессина в разговоре с журналистами высказался по поводу поединка Лиги наций с англичанами.

Пессина сказал, что в подобных матчах тактика отходит на второй план, так как нужно внимательно обороняться и не забывать закрывать свободные зоны. Полузащитник отметил, что «скуадра адзурра» провела хороший матч и могла победить англичан, так как итальянцы создали больше моментов, но и итоговую ничью можно назвать удовлетворительным результатом.

Напомним, что встреча между родоначальниками футбола и итальянцами в итоге завершилась нулевой ничьей. Итальянцы пока в этом розыгрыше Лиги наций идут без поражений.