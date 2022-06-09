Саутгейт: «После матча с Германией игроки сборной Англии едва могли ходить»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил самоотдачу своих подопечных в время матчей.

Специалист считает, что залог успеха его команды состоит не в качестве или опыте игроков, а в их духе.

Напомним, в субботу, 11 июля, сборная Англии встретится с Италией в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«Мои футболисты готовы умереть друг за друга на поле. После матча с Германией (1:1) они едва могли ходить в раздевалке. Они приложили феноменальные усилия», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Также наставник отметил, что перед матчем против Италии тренерский штаб внесёт определённые изменения в состав команды. После двух проведённых матчей англичане замыкают турнирную таблицу третьей группы Лиги А, имея в своём активе одно набранное очко.