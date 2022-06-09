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Лига наций УЕФА

Саутгейт: «После матча с Германией игроки сборной Англии едва могли ходить»

09 Июня 2022 • 15:46 Комментировать
Англия
...
Италия
1.77 3.45 5.00
11.06 21:45

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил самоотдачу своих подопечных в время матчей.

Специалист считает, что залог успеха его команды состоит не в качестве или опыте игроков, а в их духе.

Напомним, в субботу, 11 июля, сборная Англии встретится с Италией в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«Мои футболисты готовы умереть друг за друга на поле. После матча с Германией (1:1) они едва могли ходить в раздевалке. Они приложили феноменальные усилия», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Также наставник отметил, что перед матчем против Италии тренерский штаб внесёт определённые изменения в состав команды. После двух проведённых матчей англичане замыкают турнирную таблицу третьей группы Лиги А, имея в своём активе одно набранное очко.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Сборная Англии Гарет Саутгейт
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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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09.06  21:45 Косово ... Северная Ирландия 2.11 3.20 3.90
09.06  21:45 Гибралтар ... Болгария 26.00 9.00 1.12
09.06  21:45 Швеция ... Сербия 1.95 3.35 4.40
09.06  21:45 Греция ... Кипр 1.25 5.80 15.00
09.06  21:45 Мальта ... Эстония 2.35 2.95 3.30
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