Саутгейт: Игра при пустых трибунах — позор для Англии

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт высказался по поводу пустых трибун на предстоящем матче Лиги наций с итальянцами.

Саутгейт сказал, что игра при пустых трибунах это настоящий позор для Англии, как для страны. Тренер сборной Англии отметил, что большинство болельщиков, которые ездили поддерживать команду в Германию, вели себя блестяще, за что их стоит поблагодарить.

Напомним, что сегодняшний поединок Лиги наций между англичанами и итальянцами смогут посетить только три тысячи зрителей, а в основном это будут школьники. Такое наказание англичане получили за поведение своих фанатов во время финала Евро-2020.