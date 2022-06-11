Нескучная ничья Италии и Англии: финалисты Евро-2020 не смогли определить сильнейшего в матче Лиги наций

Сборные Италии и Англии сошлись в рамках группового этапа Лиги наций.

Продолжает радовать шикарными афишами третья группа элитного дивизиона Лиги наций. Германия, Англия, Италия собраны в один квартет, поэтому в каждом туре есть топ-матч. На сей раз в таковом сошлись лидер группы и главный аутсайдер. Сборная Италии перед игрой третьего тура находилась на первом месте, набрав 4 очка, а сборная Англии – на последнем, с огромным трудом урвав один балл из Мюнхена. Тогда Гарри Кейн заработал и реализовал пенальти на последних минутах.

В отличие от осторожного финала Евро-2020 матч Лиги наций футболисты начали бодро. Итальянцы обязаны были открывать счёт на третьей минуте – Фраттези после изумительной передачи Пеллегрини бил из убойной позиции, но с 10 метров не упаковал мяч в дальний угол. Спустя ещё три минуты мог забивать уже Абрахам, которому точно в ноги отпасовал Доннарумма. Однако привоз итальянского голкипера тоже остался без внимания – Тэмми завозился.

А чуть ли не в следующей атаке Мейсон Маунт мощнейшим ударом сотряс перекладину, невезучий Тэмми Абрахам добавлял головой, однако не попал в створ. Следующего момента пришлось чуть подождать. Только в середине первого тайма подачу Уорд-Прауза от угла поля в касание замкнул Райс. Деклан вылетел из-за спин защитников, пробил ногой, но направил мяч чуть выше ворот.

Ураганный первый тайм увереннее добили итальянцы. Тонали замыкал прострел Ди Лоренцо, в касание пробивая метров с десяти – Рэмсдейл парировал ногами. А когда тот же Ди Лоренцо доставил мяч в штрафную площадь на Пессину и Маттео пробил под перекладину – Рэмсдейл парировал уже руками. В общем, н славу потрудился голкипер сборной Англии, сохранив-таки нули на табло.

К середине второго тайма инициатива перекочевала уже к хозяевам. Теперь уже Доннарумма спасал, отражая удары Стерлинга. Рахим в основном бил с острого угла, направляя мяч то в голкипера, то выше ворот. Интереснейший футбол продолжался, но на табло отсвечивали нули. Итальянцы на английское владение огрызнулись свежестью Ньонто. Молодой нападающий развернулся в штрафной площади, сильно пробил в ближний, попав в стеку с внешней стороны.

Много моментов создали англичане и итальянцы, событийный матч выдали, но счёт открыть так и не сумели. Очередная ничья в топ-игре Лиги наций.