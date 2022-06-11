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Лига наций УЕФА

Нескучная ничья Италии и Англии: финалисты Евро-2020 не смогли определить сильнейшего в матче Лиги наций

11 Июня 2022 • 23:36 Комментировать
Англия
0:0
Италия
окончен

Сборные Италии и Англии сошлись в рамках группового этапа Лиги наций.

Протокол игры  
Англия 0:0Италия
Ремсдейл АаронДжеймс Рис IIМагуайр ГарриТомори Фикайо  88' (Гехи Марк (  88') Триппьер КиранУорд-Праус Джеймс   81'Райс Деклан  65' (Филлипс Кэлвин (  65') Стерлинг Рахим  79' (Сака Букайо (  79') Маунт Мэйсон  65' (Боуэн Джаррод (  65') Грилиш Джек   29'Абрахам Тэмми  65' (Кейн Гарри (  65')
Запасные: Уокер КайлПоуп НикГаллахер КонорПикфорд ДжорданКоди КонорБеллингхем ДжудСтоунс Джон
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниГатти Федерико   48'Ачерби ФранческоДимарко Федерико  87' (Флоренци Алессандро (  87') Фраттези ДавидеЛокателли Мануэль   25'  65' (Ньонто Вильфред (  65') Тонали СандроПессина Маттео  88' (Кристанте Бриан (  88') Скамакка Джанлука  76' (Распадори Джакомо (  76') Пеллегрини Лоренцо  65' (Эспозито Сальваторе (  65')
Запасные: Луис ФелипеСкальвини ДжорджиоГоллини ПьерлуиджиБарелла НиколоПолитано МаттеоМерет АлексКалабрия Давиде
11 июня. Стадион "Молинью".

 

Продолжает радовать шикарными афишами третья группа элитного дивизиона Лиги наций. Германия, Англия, Италия собраны в один квартет, поэтому в каждом туре есть топ-матч. На сей раз в таковом сошлись лидер группы и главный аутсайдер. Сборная Италии перед игрой третьего тура находилась на первом месте, набрав 4 очка, а сборная Англии – на последнем, с огромным трудом урвав один балл из Мюнхена. Тогда Гарри Кейн заработал и реализовал пенальти на последних минутах.

В отличие от осторожного финала Евро-2020 матч Лиги наций футболисты начали бодро. Итальянцы обязаны были открывать счёт на третьей минуте – Фраттези после изумительной передачи Пеллегрини бил из убойной позиции, но с 10 метров не упаковал мяч в дальний угол. Спустя ещё три минуты мог забивать уже Абрахам, которому точно в ноги отпасовал Доннарумма. Однако привоз итальянского голкипера тоже остался без внимания – Тэмми завозился.

А чуть ли не в следующей атаке Мейсон Маунт мощнейшим ударом сотряс перекладину, невезучий Тэмми Абрахам добавлял головой, однако не попал в створ. Следующего момента пришлось чуть подождать. Только в середине первого тайма подачу Уорд-Прауза от угла поля в касание замкнул Райс. Деклан вылетел из-за спин защитников, пробил ногой, но направил мяч чуть выше ворот.

Ураганный первый тайм увереннее добили итальянцы. Тонали замыкал прострел Ди Лоренцо, в касание пробивая метров с десяти – Рэмсдейл парировал ногами. А когда тот же Ди Лоренцо доставил мяч в штрафную площадь на Пессину и Маттео пробил под перекладину – Рэмсдейл парировал уже руками. В общем, н славу потрудился голкипер сборной Англии, сохранив-таки нули на табло.

К середине второго тайма инициатива перекочевала уже к хозяевам. Теперь уже Доннарумма спасал, отражая удары Стерлинга. Рахим в основном бил с острого угла, направляя мяч то в голкипера, то выше ворот. Интереснейший футбол продолжался, но на табло отсвечивали нули. Итальянцы на английское владение огрызнулись свежестью Ньонто. Молодой нападающий развернулся в штрафной площади, сильно пробил в ближний, попав в стеку с внешней стороны.

Много моментов создали англичане и итальянцы, событийный матч выдали, но счёт открыть так и не сумели. Очередная ничья в топ-игре Лиги наций.

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окончен Ирландия 3:0 Шотландия 2.85 2.95 2.80
окончен Уэльс 1:1 Бельгия 4.30 3.75 1.90
окончен Черногория 1:1 Босния и Герцеговина 3.40 3.05 2.35
окончен Люксембург 0:2 Турция 7.30 4.40 1.45
окончен Голландия 2:2 Польша 1.35 5.50 9.50
окончен Румыния 1:0 Финляндия 2.60 3.00 3.00
окончен Венгрия 1:1 Германия 8.00 4.80 1.40
окончен Англия 0:0 Италия 2.00 3.40 4.30
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12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
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12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
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