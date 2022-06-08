Стоунс: «Болельщики переборщили с критикой в сторону Магуайра»

Защитник сборной Англии Джон Стоунс считает, что его партнёр по обороне Гарри Магуайр не заслуживает критики, которая обрушилась на него в ходе прошлого сезона. Напомним, всё доходило до того, что футболиста освистывали собственные болельщики в игре против сборной Кот Д'ивуара на «Уэмбли».

«Болельщики переборщили с критикой в адрес Магуайра. То, что я видел в прошлом сезоне было чересчур жёстко по отношению к нему», – сказал Стоунс после игры со сборной Германии в Лиге наций.

Напомним, что Гарри Магуайра этим летом могут лишить капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Новым капитаном клуба может стать нападающий Криштиану Роналду.