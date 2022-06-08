Доннарумма: «Готов играть за сборную Италии даже со сломанным пальцем»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил, что готов играть за «скуадру адзурру» даже со сломанным пальцем. Напомним, что вратарь «ПСЖ» играл за свою сборную через боль в матче Лиги наций против Венгрии, где итальянцы одержали победу 2:1.

«Я готов на всё ради того, чтобы играть в этой футболке. Чтобы помочь сборной, я готов даже играть со сломанным пальцем. Я хотел бы сказать спасибо тренерскому штабу, без их вмешательства я не смог бы сыграть против «Венгрии», – заявил Доннарумма после матча.

Напомним, что Доннарумма зимой был признан лучшим голкипером 2021 года по версии ФИФА.