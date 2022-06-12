Саутгейт: «Важность Кейна? Так и Франция без Мбаппе была «мёртвой»

Наставник английской сборной по футболу Гарет Саутгейт признал важность Гарри Кейна для его команды. Без Кейна в Англии забивать фактически некому - если его нет или у Гарри не идет игра, то Англия не забивает.

- Конечно, мы очень зависим как от Кейна, так и от стерлинга. Но, по правде говоря. все команды зависят от своих лучших игроков. Франция без Мбаппе тоже смотрелась мертво, но сумела забить гол Австрии. Качества лучших игроков оказывают прямое значение на характер матча. У нас есть потрясающий бомбардир, но есть и другие игроки, которые забивают в своих клубах. Сейчас надо помочь им раскрыться в сборной, - цитирует Невилла ITASportPress.