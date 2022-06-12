Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Саутгейт: «Важность Кейна? Так и Франция без Мбаппе была «мёртвой»

12 Июня 2022 • 14:15 Комментировать
Англия
0:0
Италия
окончен

Наставник английской сборной по футболу Гарет Саутгейт признал важность Гарри Кейна для его команды. Без Кейна в Англии забивать фактически некому - если его нет или у Гарри не идет игра, то Англия не забивает.

- Конечно, мы очень зависим как от Кейна, так и от стерлинга. Но, по правде говоря. все команды зависят от своих лучших игроков. Франция без Мбаппе тоже смотрелась мертво, но сумела забить гол Австрии. Качества лучших игроков оказывают прямое значение на характер матча. У нас есть потрясающий бомбардир, но есть и другие игроки, которые забивают в своих клубах. Сейчас надо помочь им раскрыться в сборной, - цитирует Невилла ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Cборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.06  16:00 Северная Ирландия ... Кипр 1.81 3.80 4.70
12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июня
14:15 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: «Важность Кейна? Так и Франция без Мбаппе была «мёртвой»
13:38 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Португалии: Роналду — лучший футболист мира
12:11 · Лига наций УЕФА
Игрок сборной Болгарии после ДТП выбыл из строя на 4 месяца
12:02 · Лига наций УЕФА
Дель Пьеро высказался по поводу игры англичан в матче с Италией
11:03 · Лига наций УЕФА
Ван Галь остался недоволен судейством в матче с Польшей
10:56 · Лига наций УЕФА
Нойер рассказал, чего не хватило Германии, чтобы одолеть Венгрию
10:46 · Лига наций УЕФА
Магуайр посетовал на слабую результативность сборной Англии
09:46 · Лига наций УЕФА
Вратарь сборной Венгрии — о матче с немцами: Не стоит считать, что стакан наполовину полон
09:12 · Лига наций УЕФА
Депай высказался по поводу незабитого пенальти в матче с Польшей
09:07 · Лига наций УЕФА
Пессина: Могли победить Англию, так как создали больше моментов
08:39 · Лига наций УЕФА
Холанн назвал причину, по которой норвежцы не смогли обыграть Словению
08:20 · Лига наций УЕФА
Маунт разочарован ничьей с Италией
05:53 · Лига наций УЕФА
Швейцария - Португалия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА 1
05:51 · Лига наций УЕФА
Испания - Чехия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА 1
05:50 · Лига наций УЕФА
Словения - Сербия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА 1
Все новости
Рекомендуем