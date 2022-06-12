Маунт разочарован ничьей с Италией

Английский полузащитник Мейсон Маунт поделился с журналистами мнением по поводу игры своей сборной в поединке Лиги наций с итальянцами.

Маунт сказал, что ему сложно смириться с таким результатом, ведь англичане играли намного лучше и вполне могли добиться большего. Полузащитник отметил, что сборная Англии хочет побеждать в каждом поединке.

«Мы чувствовали уверенность в своих силах, но с итальянцами было очень тяжело», - добавил Маунт.

Напомним, что англичане и итальянцы выдали интересный матч, но голами не порадовали. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.