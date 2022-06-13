Фанат итальянской сборной оскорбил Доннарумму

Один из болельщиков итальянской сборной оскорбил голкипера Джанлуиджи Доннарумму после поединка Лиги наций с англичанами.

По информации Football Italia, после окончания матча голкипер «скуадры адзурры» раздавал болельщикам автографы, но один из итальянских фанатов начал выкрикивать оскорбления в адрес игрока. Доннарумма на это отреагировал спокойно и попросил болельщика прекратить это делать. После этого вратарь итальянской сборной продолжил раздавать автографы.

Напомним, что в матче с англичанами Доннарумма сумел оставить свои владения в неприкосновенности. Встреча между Англией и Италией завершилась нулевой ничьей.