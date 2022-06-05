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Лига наций УЕФА

Экс-тренер сборной Германии высоко оценил игру Скамакки

05 Июня 2022 • 12:44 Комментировать
Италия
1:1
Германия
окончен

Бывший наставник немецкой сборной Юрген Клинсманн высоко оценил игру итальянского нападающего Джанлуки Скамакки.

Клинсманн сказал TMW, что Германия и Италия показали очень интересный и сбалансированный матч, который закончился со справедливым результатом. Немецкий специалист отметил, что особое впечатление на него произвёл нападающий «скуадры адзурры» Джанлука Скамакка, который понравился своей решительностью и энергией.

Напомним, что встреча между Италией и Германией в рамках Лиги наций завершилась вничью со счётом 1:1. Скамакка в прошедшем сезоне провёл в итальянском чемпионате в составе «Сассуоло» 36 матчей и забил 16 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Юрген Клинсманн Лига Наций Джанлука Скамакка
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