Экс-тренер сборной Германии высоко оценил игру Скамакки

Бывший наставник немецкой сборной Юрген Клинсманн высоко оценил игру итальянского нападающего Джанлуки Скамакки.

Клинсманн сказал TMW, что Германия и Италия показали очень интересный и сбалансированный матч, который закончился со справедливым результатом. Немецкий специалист отметил, что особое впечатление на него произвёл нападающий «скуадры адзурры» Джанлука Скамакка, который понравился своей решительностью и энергией.

Напомним, что встреча между Италией и Германией в рамках Лиги наций завершилась вничью со счётом 1:1. Скамакка в прошедшем сезоне провёл в итальянском чемпионате в составе «Сассуоло» 36 матчей и забил 16 голов.