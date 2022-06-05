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Лига наций УЕФА

Впервые с 2014 года сразу семь игроков одного клуба вышли в составе сборной Германии

05 Июня 2022 • 20:59 Комментировать
Италия
1:1
Германия
окончен

В стартовом составе сборной Германии в матче против итальянцев вышли сразу семь представителей мюнхенской «Баварии».

Встреча прошла в Италии в рамках Лиги наций. Единственный гол немецкой сборной был забит одним из «баварцев» – Йозуа Киммихом. Поединок завершился со счётом 1:1. Помимо Киммиха с первых минут на поле появились ещё шестеро футболистов, представляющих «Баварию». Как информирует Opta, это рекордный показатель с 2014 года (в матче 1/8 финала чемпионата мира на поле тоже вышли семь игроков «Баварии»).

Главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик, в недавнем прошлом работавший в мюнхенском суперклубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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