Манчини рассказал о травме Доннаруммы

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини рассказал журналистам о травме голкипера «скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннаруммы.

Манчини сказал, что у молодого итальянского голкипера есть проблемы с пальцем, но у Доннаруммы есть ещё девять здоровых пальцев, так что вратарь продолжит помогать своей национальной команде в ближайших матчах.

Напомним, что итальянцы в первом поединке Лиги наций сумели сыграть вничью с Германией. Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем матче подопечные Роберто Манчини сыграют с венграми, которые до этого неожиданно обыграли англичан.