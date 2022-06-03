Манчини: «В сборной Италии начинается новая эра»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что в команде начинается «новая эра». Наставник намекает на смену поколений, которое началось после ухода капитана Джорджо Кьеллини.

«Новая эра начинается с сегодняшнего дня, не с сентября. Это не значит, что те, кто сейчас в составе не будут играть в будущем. Приоритет не изменился. Мы хотим, чтобы за нас играли качественные игроки с высокой самоотдачей», – заявил Манчини на пресс-конференции.

Напомним, что позавчера сборная Италии разгромной проиграла в Финалиссиме сборной Аргентины со счётом 0:3. Ранее команда также не смогла выйти на чемпионат мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре.