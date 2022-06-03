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Манчини: «В сборной Италии начинается новая эра»

03 Июня 2022 • 15:54 Комментировать
Италия
...
Германия
3.00 3.50 2.30
04.06 21:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что в команде начинается «новая эра». Наставник намекает на смену поколений, которое началось после ухода капитана Джорджо Кьеллини.

«Новая эра начинается с сегодняшнего дня, не с сентября. Это не значит, что те, кто сейчас в составе не будут играть в будущем. Приоритет не изменился. Мы хотим, чтобы за нас играли качественные игроки с высокой самоотдачей», – заявил Манчини на пресс-конференции.

Напомним, что позавчера сборная Италии разгромной проиграла в Финалиссиме сборной Аргентины со счётом 0:3. Ранее команда также не смогла выйти на чемпионат мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Италия Роберто Манчини
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