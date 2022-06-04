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Лига наций УЕФА

Комментатор Казанский назвал фаворита в матче Германия-Италия

04 Июня 2022 • 11:43 Комментировать
Италия
...
Германия
3.05 3.50 2.30
Через 8 ч. 27 мин.

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге наций между немцами и итальянцами.

Казанский сказал «РБ-Спорту», что итальянцев все недавно видели в Финалиссиме. Комментатор считает, что команда Роберто Манчини сейчас представляет собой жалкое зрелище, так что после триумфального Евро всё катится к закату сборной при Манчини.

«Германия при Флике не проигрывает и показывает очень качественную игру, так что «бундестим» должна будет уверенно победить», - добавил Казанский.

Напомним, что поединок между немцами и итальянцами состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Денис Казанский Лига Наций
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04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  21:45 Черногория ... Румыния 3.10 3.10 2.50
04.06  21:45 Италия ... Германия 2.40 3.40 2.95
04.06  21:45 Турция ... Фарерские острова 1.09 11.00 35.00
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