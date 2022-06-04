Комментатор Казанский назвал фаворита в матче Германия-Италия

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге наций между немцами и итальянцами.

Казанский сказал «РБ-Спорту», что итальянцев все недавно видели в Финалиссиме. Комментатор считает, что команда Роберто Манчини сейчас представляет собой жалкое зрелище, так что после триумфального Евро всё катится к закату сборной при Манчини.

«Германия при Флике не проигрывает и показывает очень качественную игру, так что «бундестим» должна будет уверенно победить», - добавил Казанский.

Напомним, что поединок между немцами и итальянцами состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.