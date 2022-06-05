Киммих — о матче с Италией: «Мы остались недовольны первым таймом, но второй получился ещё хуже»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничью в матче 1-го тура Лиги наций против Италии (1:1).

Футболист отметил слабый второй тайм в исполнении своей команды. Киммих считает, что после перерыва Германия не смогла навязать сопернику свою игру и много ошибалась.

«Мы остались не слишком довольны первым таймом, но, как оказалось, это был лучший наш тайм. Мы очень слабо выглядели после перерыва, ничего почти не создали и не смогли использовать свою тактику», — приводит слова Киммиха пресс-служба УЕФА.

Немецкий защитник отметил, что Италия много владела мячом, а также применяла высокий прессинг.

Напомним, что также в одной группе с Германии и Италией выступают Англия с Венгрией. Матч между этими командами завершился сенсационной победой Венгрии (1:0).