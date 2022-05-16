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Лига наций УЕФА

Манчини: «Нам нужно больше молодёжи»

16 Мая 2022 • 23:55 Комментировать
Италия
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Германия
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04.06 21:45

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини изо всех сил пытается бодриться после шокирующего вылета команды и непопадания на чемпионат мира в 2022 году. Манчини считает, что футболистам не надо унывать, а пора ставить перед собой новые задачи. Напомним, что сборная Италии является чемпионом Европы, однако не примет участия в чемпионате мира.

- Важно в таких ситуациях не вешать нос, а продолжать работу. У нас есть летние матчи, потом Лига Наций. В чемпионате есть интересная молодежь, нам надо привлекать ее, работать с ней. Нам нужно больше молодежи, - заявил Манчини в интервью ITASportPress.

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Роберто Манчини
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ИТАЛИЯ ГЕРМАНИЯ
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