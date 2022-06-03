Флик: «Мы все удивлены, что Италия не попала на чемпионат мира»

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что неудача Италии в квалификации к чемпионату мира стала для него сюрпризом. Напомним, что на днях «бундестим» предстоит сыграть со «скуадрой адзуррой» в рамках Лиги наций.

«Мы были удивлены, что Италия не попала на чемпионат мира. Манчини проделал фантастическую работу со сборной, я думаю, что Роберто является правильным выбором для Италии. Я могу лишь пожелать ему удачи, у него есть качества, благодаря которым сборная Италии способна повторить успех на Евро-2020», – сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, что Флик возглавил сборную Германии летом прошлого года после ухода Йоахима Лёва.