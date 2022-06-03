Флик — о матче с Италией: Покажем, как далеко мы зашли в своём развитии

Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего матча в Лиге наций с итальянцами.

Флик сказал, что данный турнир важен не только для всей сборной, но и для каждого игрока, который получит шанс проявить себя.

«Мы покажем, как далеко зашли в своём развитии и в каком направлении дальше нужно будет работать для того, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира», - отметил тренер «бундестим».

Напомним, что встреча между немцами и итальянцами состоится четвёртого июня. Матч начнётся в 21.45 по московскому времени.