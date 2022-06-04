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Лига наций УЕФА

Итальянцы вторым составом разошлись миром с немцами

04 Июня 2022 • 23:38 Комментировать
Италия
1:1
Германия
окончен

Роберто Манчини на матч против немцев выставил второй состав сборной Италии и наверняка остался доволен увиденным. «Скуадра адзурра» даже вела в счёте, но и итоговая ничья явно идёт в плюс.

Протокол игры  
Италия 1:1Германия
(1:0) Пеллегрини Лоренцо70'   
  73'Киммих Йозуа (1:1)
Доннарумма ДжанлуиджиФлоренци Алессандро   62'Ачерби ФранческоБастони Алессандро   80'Бираги Кристиано  81' (Побега Томмазо (  81') Фраттези Давиде  85' (Канчельери Маттео (  85') Кристанте БрианТонали Сандро   66'  81' (Димарко Федерико (  81') Политано Маттео  65' (Ньонто Вильфред (  65') Скамакка Джанлука  85' (Риччи Самуэле (  85') Пеллегрини Лоренцо   51'
Запасные: Распадори ДжакомоЛуис ФелипеБарелла НиколоМерет АлексКраньо АлессиоМанчини ДжанлукаКалабрия Давиде
Нойер МануэльХенрихс Бенджамин  59' (Мусиала Джамал (  59') Зюле НикласРюдигер АнтониоКерер Тило   62'Киммих ЙозуаГорецка Леон  70' (Хаверц Кай (  70'   83') Гнабри Серж  81' (Раум Давид (  81') Мюллер Томас  70' (Гюндоган Илкай (  70') Сане Лерой  59' (Хофманн Йонас (  59') Вернер Тимо   89'
Запасные: Брандт ЮлианНмеча ЛукасКлостерманн ЛукасШлоттербек НикоТрапп КевинБауманн ОливерТа Джонатан
04 июня. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

В текущем розыгрыше Лиги наций самые интересные противостояния ожидаются в группе 3 сильнейшего дивизиона. Сборная Венгрии попала в мясорубку с немцами, англичанами и итальянцами. Если с последним местом в группе, кажется, все ясно, то вот победителя предсказать сложно. В субботу итальянцы дома в первом туре принимали немцев.

Наставник хозяев Роберто Манчини поменял всех десяти полевых футболистов по сравнению с Финалиссимой, и вообще состав можно было назвать вторым. Немцы на первых минут забрали себе мяч, итальянцы в первый раз к штрафной соперника подошли на десятой минуте. Правда, гости из этого владения ничего выжать не могли. Первый более или менее острый момент случился на 15-й минуте, когда Гнабри справа за счёт дриблинга прорвался в штрафную и пробил, но получилось точно в Доннарумму.

Вскоре после этого итальянцы проснулись и стали сами дорожить мячом и пытаться атаковать. Однако хозяева тоже ничего не придумали. Немцы же на 26-й минуте провели две атаки, которые завершились потенциально острыми ударами. Сначала Мюллер в штрафной получил мяч в одиночестве и пробил, но Флоренци успел заблокировать эту попытку. Затем уже Горецка с линии штрафной целился в верхний угол, но получилось неточно.

Итальянцы активизировались за десять минут до конца первого тайма. Сначала Фраттези обыграл соперника и бил с линии штрафной, но в угол не попал. Тут же хозяева на чужой половине перехватили мяч, Скамакка пытался сделать пас пяткой, но у него не вышло. Тем не менее футбольный снаряд оказался у нападающего, который с линии штрафной пробил в дальний угол, но попал в штангу. Ответ немцев был не менее опасным. Гости в несколько касаний красиво дошли до чужой штрафной, где было Мюллер и Горецка всё выдерживали паузы, хотя упустили несколько моментов пробить. В итоге метров с десяти решился пальнуть Гнабри, но получилось выше. К перерыву на табло так и горели нули, и это было абсолютно справедливо.

В начале второго тайма итальянцы едва счёт не открыли. После навеса справа Скамакка оказался один на линии вратарской, но головой не смог толком пробить, лишь коснувшись мяча. Тут же хозяева создали ещё один момент. Скамакка слева вошёл в штрафную и покатил в центр на Тонали, который «отклеился» от Горецки, но первым касанием чуть жёстко принял мяч и не успел пробить, как футбольный снаряд прикатился в руки Нойеру. Затем Политано справа вошёл в штрафную и бил в дальний верхний угол, но не попал.

После стартового натиска итальянцев количество опасных атак снизилось. Зато темп игры был выше, чем до перерыва, и обе команды пытались что-то придумать. Забили в итоге хозяева. Дебютант 18-летний Ньонто на правом фланге ушёл от Керера и сделал идеальный прострел в центр вратарской, откуда Пеллегрини с близкого расстояния пробил в уже пустые ворота.

Однако радовались хозяева недолго. Немцы резко прибавили, придавили итальянцев и быстро сравняли результат. Хофманн справа прострелил, и после борьбы Вернера с Ачерби мяч отскочил в центр штрафной, откуда Киммих расстрелял ворота Доннаруммы. Вскоре Гюндоган без сопротивления бил с линии штрафной, но получилось в руки вратарю итальянцев. Тут же всё тот же Хофманн справа откатил мяч назад вновь на линию штрафной, откуда Киммих нанёс плотный удар, и Доннарумма с трудом забрал футбольный снаряд.

После этого игра выровнялась, и больше ничего опасного не случилось. Таким образом, Манчини наверняка остался доволен ближайшим резервом. В следующем матче 7-го июня сборная Италии дома примет команду Венгрии. В этот же день состоится и классика мирового футбола – Германия в родных стенах сыграет против Англии.

Роман Андреев

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окончен Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина 2.60 3.15 2.90
окончен Венгрия 1:0 Англия 10.50 4.80 1.40
окончен Литва 0:2 Люксембург 3.40 3.30 2.20
окончен Турция 4:0 Фарерские острова 1.12 8.50 27.00
окончен Черногория 2:0 Румыния 3.30 3.10 2.40
окончен Италия 1:1 Германия 3.20 3.50 2.20
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05.06  21:45 Португалия ... Швейцария 1.88 3.55 4.40
05.06  21:45 Косово ... Греция 3.30 3.25 2.32
05.06  21:45 Швеция ... Норвегия 2.01 3.40 4.10
05.06  21:45 Чехия ... Испания 4.30 3.55 1.90
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