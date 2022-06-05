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Лига наций УЕФА

Манчини похвалил игроков сборной Италии после матча с Германией

05 Июня 2022 • 00:49 Комментировать
Италия
1:1
Германия
окончен

Наставник сборной Италии прокомментировал ничью в матче со сборной Германией (1:1) в Лиге наций.

Манчини сказал RAI Sport, что доволен тем, как его игроки провели встречу. Начало было тяжелым, ведь футболисты впервые играли в таком сочетании. Ребята отлично показали себя против Германии, которая является одной из самых сильных сборных в мире на текущий момент.

Италия разошлась миром в матче первого тура Лиги наций против Германии, встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Лоренцо Пеллегрини, который вывел вперед итальянцев, и Йозуа Киммих, сравнявший счет уже через три минуты.

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