Тер Штеген не будет вызван на июньские матчи сборной Германии в Лиге наций

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген не будет вызван в состав национальной команды для участия в июньских матчах Лиги наций, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Причину отказа от тер Штегена объяснил главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

«Марк входит в число лучших вратарей мира, но из-за травмы он два последних последних года не мог использовать межсезонье для восстановления. Перед чемпионатом мира в Катаре мы сошлись на том, что для него будет важно какое-то время отдохнуть», — заявил Флик.

В текущем сезоне 30-летний тер Штеген провёл в составе «Барселоны» 46 матчей, пропустив в них 54 мяча и 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В июне германия встретится со сборными Италии, Англии и Венгрии.