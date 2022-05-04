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Лига наций УЕФА

Тер Штеген не будет вызван на июньские матчи сборной Германии в Лиге наций

04 Мая 2022 • 16:46 Комментировать
Италия
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Германия
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04.06 21:45

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген не будет вызван в состав национальной команды для участия в июньских матчах Лиги наций, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Причину отказа от тер Штегена объяснил главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

«Марк входит в число лучших вратарей мира, но из-за травмы он два последних последних года не мог использовать межсезонье для восстановления. Перед чемпионатом мира в Катаре мы сошлись на том, что для него будет важно какое-то время отдохнуть», — заявил Флик.

В текущем сезоне 30-летний тер Штеген провёл в составе «Барселоны» 46 матчей, пропустив в них 54 мяча и 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В июне германия встретится со сборными Италии, Англии и Венгрии.  

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Марк-Андре Тер Штеген
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