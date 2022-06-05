Флик повторил рекорд, который покорялся лишь двум тренерам сборной Германии

В рамках группового раунда Лиги наций сборная Германии встречалась с командой Италии. Поединок европейских топ-команд завершился вничью со счетом 1:1.

Как сообщает Opta Sport, главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик стал третьим в истории немецкой сборной специалистом, не поигравшим в стартовых десяти матчах у руля команды. На счету наставника стало восемь побед и два ничейных результата.

57-летний тренер возглавил сборную Германии в августе 2021 года. Он заключил с федерацией футбола страны долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.