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Лига наций УЕФА

Флик смог выделить только один положительный момент после матча со сборной Италией

05 Июня 2022 • 01:28 Комментировать
Италия
1:1
Германия
окончен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после ничьей в матче со сборной Италией (1:1) в Лиге наций.

Флик заявил RTL, что стартовые 15 минут все шло хорошо, но потом команда сбилась с ритма. По итогу матча произошел всего один положительный момент, им стал отыгранный гол.

Сборная Германии смогла сравнять счет спустя три минуты после пропущенного мяча. Встреча первого тура Лиги наций между Италией и Германий завершилась с ничейным счетом 1:1.  

Следующие игры для сборных пройдут 7 июня. Итальянская сборная сойдется в матче с Венгрией, а немцы примут англичан.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Ханс-Дитер Флик
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