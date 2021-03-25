Маслов: «Некорректно сравнивать Евро-2021 с РПЛ»

Защитник российской молодёжки Павел Маслов дал комментарий по итогам стартового матча чемпионата Европы 2021 года против Исландии, который завершился со счётом 4:1.

- Международные соревнования всегда отличаются от РПЛ. Здесь сравнивать некорректно. Самоотдача здесь выше, - приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Что касается проблем с бедром, из-за которых пришлось уступить место на поле Артёму Голубеву, Маслов выразил уверенность, что они не серьезные, но в любом случае нужно подождать результатов обследования.

Добавим, что следующим соперником россиян станут французы, встреча состоится в воскресенье.