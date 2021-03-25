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Макаров: «Нужен был быстрый гол, чтобы команда раскрылась»

25 Марта 2021, 22:59,

Игрок российской молодёжки Денис Макаров после победного матча с Исландией (4:1) на чемпионате Европы ответил на вопрос о красивом рейде, который увенчался голом в ворота острвитян.

- Дриблинг идет с детства и все время при мне. Когда-то он выстреливает, когда-то нет, - заявил игрок в «Инстаграме» сборной России.

Что касается плана на дебютный матч команды на турнире Макаров ответил: «Нужен был быстрый гол, чтобы команда раскрылась, и давить ее до конца, до последнего».

Следующим соперником команды Михаила Галактионова станет сборная Франции, которая в четверг в 23:00 проведет свой первый матч на Евро против сверстников из Дании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Денис Макаров
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