Макаров: «Нужен был быстрый гол, чтобы команда раскрылась»

Игрок российской молодёжки Денис Макаров после победного матча с Исландией (4:1) на чемпионате Европы ответил на вопрос о красивом рейде, который увенчался голом в ворота острвитян.

- Дриблинг идет с детства и все время при мне. Когда-то он выстреливает, когда-то нет, - заявил игрок в «Инстаграме» сборной России.

Что касается плана на дебютный матч команды на турнире Макаров ответил: «Нужен был быстрый гол, чтобы команда раскрылась, и давить ее до конца, до последнего».

Следующим соперником команды Михаила Галактионова станет сборная Франции, которая в четверг в 23:00 проведет свой первый матч на Евро против сверстников из Дании.