Захарян попал в стартовый состав молодёжной сборной России на первый матч Евро-2021

В четверг вечером молодёжная сборная России проведёт стартовый матч на чемпионате Европы. Соперником команды Михаила Галактионова будут молодые исландцы.

Стал известен стартовый состав российской молодёжки. Место в воротах займёт Максименко. Четвёрку защитников составят Маслов, Евгеньев, Дивеев и Тикнизян. В центре поля будут действовать Глебов и Обляков, выше расположатся Лесовой, Макаров и Захарян. На острие атаки будет выдвинут Чалов.

Игра между молодёжками России и Исландии стартует в восемь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.