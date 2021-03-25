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Захарян попал в стартовый состав молодёжной сборной России на первый матч Евро-2021

25 Марта 2021, 19:03,

В четверг вечером молодёжная сборная России проведёт стартовый матч на чемпионате Европы. Соперником команды Михаила Галактионова будут молодые исландцы.

Стал известен стартовый состав российской молодёжки. Место в воротах займёт Максименко. Четвёрку защитников составят Маслов, Евгеньев, Дивеев и Тикнизян. В центре поля будут действовать Глебов и Обляков, выше расположатся Лесовой, Макаров и Захарян. На острие атаки будет выдвинут Чалов.

Игра между молодёжками России и Исландии стартует в восемь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная России, Молодёжная Сборная Исландии
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