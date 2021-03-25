Галактионов: «Захарян заслужил место в составе»

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча с Исландией (4:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько эта победа была легкой?

- Однозначно не легкой, потому что это первая игра, старт турнира. Было определенное волнение, такое предматчевое у ребят, но оно улетучилось с первыми действиями. Очень важно было выиграть инициативу. Мы нацеливали команду на быстрый мяч. Он назревал, у нас моментов было в начале достаточно, необходимо было только реализовать.

- Кажется, что, тем не менее, три гола в первом тайме - это слишком много. Или вы так и планировали?

- Нет, так спланировать нельзя, естественно, потому что так диктует ход игры. У нас были моменты, мы немножко акцентировали внимание и подсказывали нашим игрокам на активное фланговое давление. В принципе, нам это удалось.

- Захаряна, наверное, не многие ожидали увидеть в старте. Оцените дебют совсем молодого парня. Как он так легко влился в команду?

- Легко, потому что я неоднократно говорил в СМИ и личном диалоге с вами, что он хорошо себя проявил, нас убедил, и его команда приняла хорошо, и в работе он выглядел достаточно качественно, поэтому он заслужил место в составе.