﻿
0

Галактионов: «Захарян заслужил место в составе»

25 Марта 2021, 22:40,

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча с Исландией (4:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько эта победа была легкой?

- Однозначно не легкой, потому что это первая игра, старт турнира. Было определенное волнение, такое предматчевое у ребят, но оно улетучилось с первыми действиями. Очень важно было выиграть инициативу. Мы нацеливали команду на быстрый мяч. Он назревал, у нас моментов было в начале достаточно, необходимо было только реализовать.

- Кажется, что, тем не менее, три гола в первом тайме - это слишком много. Или вы так и планировали?

- Нет, так спланировать нельзя, естественно, потому что так диктует ход игры. У нас были моменты, мы немножко акцентировали внимание и подсказывали нашим игрокам на активное фланговое давление. В принципе, нам это удалось.

- Захаряна, наверное, не многие ожидали увидеть в старте. Оцените дебют совсем молодого парня. Как он так легко влился в команду?

- Легко, потому что я неоднократно говорил в СМИ и личном диалоге с вами, что он хорошо себя проявил, нас убедил, и его команда приняла хорошо, и в работе он выглядел достаточно качественно, поэтому он заслужил место в составе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Михаил Галактионов, Арсен Захарян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч