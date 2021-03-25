Молодёжная сборная России за тайм устроила разгром сверстникам из Исландии

Сборная России удачно провела первый тайм стартового матча на молодёжном чемпионате Европы 2021 года. В споре с командой Исландии подопечные Михаила Галактионова устроили сопернику разгром всего за 45 минут. На 31-й минуте Фёдор Чалов реализовал 11-метровый удар, а его почин поддержали Наяир Тикнизян, который слева проник в штрафную и эффектно перебросил голкипера, а также Арсен Захарян, который на последней минуте первого тайма оказался сам перед вратарем и уверенно пробил в левый угол ворот.

В другом матче группы С сыграют молодёжные сборные Франции и Дании, этот матч начнется в 23:00 мск.