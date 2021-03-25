﻿
0

Молодёжная сборная России за тайм устроила разгром сверстникам из Исландии

25 Марта 2021, 21:00,

Сборная России удачно провела первый тайм стартового матча на молодёжном чемпионате Европы 2021 года. В споре с командой Исландии подопечные Михаила Галактионова устроили сопернику разгром всего за 45 минут. На 31-й минуте Фёдор Чалов реализовал 11-метровый удар, а его почин поддержали Наяир Тикнизян, который слева проник в штрафную и эффектно перебросил голкипера, а также Арсен Захарян, который на последней минуте первого тайма оказался сам перед вратарем и уверенно пробил в левый угол ворот.

В другом матче группы С сыграют молодёжные сборные Франции и Дании, этот матч начнется в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Молодёжная Сборная Исландии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч