Уткин: «Молодёжная сборная понравилась гораздо больше, чем «стасики»

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26 Марта 2021, 08:30,
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Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от успешного старта молодежной сборной России на чемпионате Европы U21. В первом туре подопечные Михаила Галактионова уверенно разобрались с Исландией со счетом 4:1.
«Молодежка - отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Совершенно же другое дело. «Стасики», догоняйте!», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».
В следующем туре молодежная сборная России встретится с одногодками из Франции. Матч состоится в воскресенье, 28-го марта. В заключительном туре группового этапа команда Галактионова сыграет против Дании (31 марта).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Василий Уткин, сборная России U-21