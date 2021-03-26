Уткин: «Молодёжная сборная понравилась гораздо больше, чем «стасики»

Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от успешного старта молодежной сборной России на чемпионате Европы U21. В первом туре подопечные Михаила Галактионова уверенно разобрались с Исландией со счетом 4:1.

«Молодежка - отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Совершенно же другое дело. «Стасики», догоняйте!», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

В следующем туре молодежная сборная России встретится с одногодками из Франции. Матч состоится в воскресенье, 28-го марта. В заключительном туре группового этапа команда Галактионова сыграет против Дании (31 марта).