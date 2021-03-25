Молодёжная сборная России очень круто начала Евро-2021! Захарян, Чалов и Макаров разгромили Исландию

В рамках первого тура чемпионата Европы до 21 года сборная России сыграла против Исландии.

Пока взрослые сборные отбираются на чемпионат мира 2022, молодёжные команды проводят чемпионат Европы. Сборная России попала в одну группу с Данией, Францией и Исландией, именно против последних команде Михаилом Галактионова предстояло сыграть первый тур. Начинали «Наши парни» матчем в венгерском городе Дьёр, будучи номинальным хозяином матча против «викингов».

Состав молодёжной сборной России мало в чём уступает первой команде, а некоторых линиях и превосходит. Так, ворота команды Галактионова защищает Александр Максименко, в обороне трудятся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, полузащита украшена Захаряном, Лесовым и Макаровым, а нападение составил собой Фёдор Чалов. Маслов, Тикнизян, Глебов и Обляков дополняли стартовый состав, все с хорошим опытом игры в РПЛ.

У исландцев из известных персон только сын Эйдура Гудьонсена – Свейнн Гудьонсен, они поэтому решили на первых порах мяч отдать, присмотреться к сборной России. Наша молодёжка владела инициативой, мячом, территорией, но создать хоть что-то опасное не получалось. Только в середине первого тайма Фёдор Чалов резво выскочил на прострел с левого края и пробил в прыжке внешней стороной стопы. Гуннарсон также в прыжке потащил.

В остальное время на поле смотреть было скучновато. Команды будто забыли про наличие ворот, много возились в центре поля и очень мало обостряли. И вот в этой скуке Макаров с Захаряном сверкнули быстрой атакой по края, Арсен ворвался в штрафную площадь и получил по ноге. Пенальти! Фёдор Чалов не очень уверенно пробил с 11-метровой отметки, но этого хватило, чтобы переиграть Гуннарсона – 1:0. И снова тишина на 10 минут, а затем Россия взорвалась вторым голом: Чалов на левом фланге мяч принял и мягко покатил на Тикнизяна, а Наир одним касанием голкипера перебросил с угла вратарской площади – 2:0. Красота!

А все вопросы по исходу матча снял Арсен Захарян. Молодой «динамовец» воспользовался неразберихой в обороне, в одиночку просочился через центр, вышел на рандеву с голкипером и свой шанс реализовал. Совсем красиво сделал Денис Макаров, на старте второго тайма, выдавший нереальное соло. В штрафной площади он ловко убрал трёх оппонентов, вышел на ударную позицию и чётко положил в угол – 4:0. Нереально крутое начало чемпионате Европы 2021!

Но исландцы не дали нам победить слишком красиво, размочив счёт к часу игры. Опорная зона провалилась и Виллюмсон без особых проблем навесил на Гудьонсена, а Свейнн пробил под перекладину – 4:1.

В концовке матча темп упал до минимума, а сборная России спокойно довела дело до важной и красивой победы. Мощно начали чемпионат Европы, теперь продлить бы в игре против Франции.