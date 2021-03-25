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Молодёжная сборная России очень круто начала Евро-2021! Захарян, Чалов и Макаров разгромили Исландию

25 Марта 2021, 21:53,

В рамках первого тура чемпионата Европы до 21 года сборная России сыграла против Исландии.

Протокол игры  
Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года)
(1:0) Чалов Фёдор 31'    
(2:0) Тикнизян Наяир 42'    
(3:0) Захарян Арсен 45'    
(4:0) Макаров Денис 53'    
    59' Гудьонсен Свейнн (4:1)
Максименко Александр Маслов Павел   28'   61' (Голубев Артём (   61'   71') Дивеев Игорь Евгеньев Роман Тикнизян Наяир Глебов Данил Обляков Иван   35' Макаров Денис   72' (Тюкавин Константин (   72') Захарян Арсен   72' (Умяров Наиль (   72'   90') Лесовой Даниил   77' (Ломовицкий Александр (   77') Чалов Фёдор   61' (Грулёв Вячеслав (   61')
Запасные: Куликов Даниил Ломаев Иван Сулейманов Магомед-Шапи Калугин Никита Круговой Данил Адамов Денис Уткин Даниил
Гуннарссон Патрик Гюннарсон Хёрдур Торкельссон Роберт-Орри Лейфссон Ари Kolbeinn Thordarson Виллюмссон Виллюм   85' (Ингимюндарсон Вальдимар (   85') Стефан Тордарсон Alex Thor Hauksson Йоханнессон Исак-Бергманн   65' (Андерсон Микаэль (   65') Гудьонсен Свейнн   76' (Виллюмссон Бриньольфур Дарри (   76') Торстейнссон Йон   85' (Kolbeinn Birgir Finnsson (   85')
Запасные: Оулафссон Исак Бальдюрссон Андри-Фаннар Бьярксон Бьярки Стейнн Valgeir Lunddal Fridriksson Finnur Tomas Palmason Hakon Rafn Valdimarsson Хельгасон Торир
25 марта. Стадион "Gyirmoti Stadion".

 

Пока взрослые сборные отбираются на чемпионат мира 2022, молодёжные команды проводят чемпионат Европы. Сборная России попала в одну группу с Данией, Францией и Исландией, именно против последних команде Михаилом Галактионова предстояло сыграть первый тур. Начинали «Наши парни» матчем в венгерском городе Дьёр, будучи номинальным хозяином матча против «викингов».

Состав молодёжной сборной России мало в чём уступает первой команде, а некоторых линиях и превосходит. Так, ворота команды Галактионова защищает Александр Максименко, в обороне трудятся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, полузащита украшена Захаряном, Лесовым и Макаровым, а нападение составил собой Фёдор Чалов. Маслов, Тикнизян, Глебов и Обляков дополняли стартовый состав, все с хорошим опытом игры в РПЛ.

У исландцев из известных персон только сын Эйдура Гудьонсена – Свейнн Гудьонсен, они поэтому решили на первых порах мяч отдать, присмотреться к сборной России. Наша молодёжка владела инициативой, мячом, территорией, но создать хоть что-то опасное не получалось. Только в середине первого тайма Фёдор Чалов резво выскочил на прострел с левого края и пробил в прыжке внешней стороной стопы. Гуннарсон также в прыжке потащил.

В остальное время на поле смотреть было скучновато. Команды будто забыли про наличие ворот, много возились в центре поля и очень мало обостряли. И вот в этой скуке Макаров с Захаряном сверкнули быстрой атакой по края, Арсен ворвался в штрафную площадь и получил по ноге. Пенальти! Фёдор Чалов не очень уверенно пробил с 11-метровой отметки, но этого хватило, чтобы переиграть Гуннарсона – 1:0. И снова тишина на 10 минут, а затем Россия взорвалась вторым голом: Чалов на левом фланге мяч принял и мягко покатил на Тикнизяна, а Наир одним касанием голкипера перебросил с угла вратарской площади – 2:0. Красота!

А все вопросы по исходу матча снял Арсен Захарян. Молодой «динамовец» воспользовался неразберихой в обороне, в одиночку просочился через центр, вышел на рандеву с голкипером и свой шанс реализовал. Совсем красиво сделал Денис Макаров, на старте второго тайма, выдавший нереальное соло. В штрафной площади он ловко убрал трёх оппонентов, вышел на ударную позицию и чётко положил в угол – 4:0. Нереально крутое начало чемпионате Европы 2021!

 

Но исландцы не дали нам победить слишком красиво, размочив счёт к часу игры. Опорная зона провалилась и Виллюмсон без особых проблем навесил на Гудьонсена, а Свейнн пробил под перекладину – 4:1.

В концовке матча темп упал до минимума, а сборная России спокойно довела дело до важной и красивой победы. Мощно начали чемпионат Европы, теперь продлить бы в игре против Франции.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Молодёжная сборная России, Молодёжная Сборная Исландии
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
25 Марта 2021, 23:01

дай Бог что бы эти парни прогрессировали !!!!!

0
только не мясо!!!
25 Марта 2021, 22:14

Состав убойный, запас - под стать основе и не короткий, пацаны ещё не до конца испорчены прагматизмом РПЛ - может что то и выгорит... Всех с победой и удачи молодёжке в дальнейшем!)

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Bathet30
25 Марта 2021, 22:05
Неплохой матч провела моложёжка. Результат был сделан в первом тайме, а дальше уже наши ребята играли по счёту. Ждём проверки от Франции, где так не дадут разбежаться.
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