﻿
0

Чалов: «Самое главное, что победили, и уже готовимся к Франции»

25 Марта 2021, 22:36,

Форвард молодёжной сборной России Фёдор Чалов подвёл итоги матча с Исландией (4:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- До матча говорилось, что будет тяжелая игра. Она получилась на самом деле легкой или как?

- Мы понимали, что игра до первого гола. Получилось забить первыми, и стало гораздо легче.

- Как происходили взаимодействия впереди? Потому что вы часто смещались на фланг и были больше ассистентом, чем ударной силой.

- В целом не могу так оценивать игру, просто действовал по ощущениям, и  получалось.

- Насколько ваш план, который вы готовили до игры, он работал на поле?

- Это, наверное, вопрос к Михал Михалычу, но мы на самом деле неплохо реализовали его в первом тайме.

- Что значит для сборной крупная победа?

- Сейчас, если честно, не хочется вдаваться в такие подробности. Самое главное, что победили, и уже готовимся к Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фёдор Чалов, Молодёжная сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч