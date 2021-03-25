Чалов: «Самое главное, что победили, и уже готовимся к Франции»

Форвард молодёжной сборной России Фёдор Чалов подвёл итоги матча с Исландией (4:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- До матча говорилось, что будет тяжелая игра. Она получилась на самом деле легкой или как?

- Мы понимали, что игра до первого гола. Получилось забить первыми, и стало гораздо легче.

- Как происходили взаимодействия впереди? Потому что вы часто смещались на фланг и были больше ассистентом, чем ударной силой.

- В целом не могу так оценивать игру, просто действовал по ощущениям, и получалось.

- Насколько ваш план, который вы готовили до игры, он работал на поле?

- Это, наверное, вопрос к Михал Михалычу, но мы на самом деле неплохо реализовали его в первом тайме.

- Что значит для сборной крупная победа?

- Сейчас, если честно, не хочется вдаваться в такие подробности. Самое главное, что победили, и уже готовимся к Франции.