Модрич: «Мы не можем быть довольными нашей игрой в предыдущих турах»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич во время послематчевого общения с журналистами не скрывал радости от победы над Шотландией (3:1) в матче Евро-2020.

- Мы счастливы, потому что сыграли важнейший матч и прошли в следующий раунд. Мы не можем быть довольными нашей игрой в предыдущих турах. Мы знаем, что можем лучше. А вот когда мы играем так, как сегодня, то являемся опасными для каждого соперника.

Этот гол очень много для меня значит, но наша игра более важная с самого начала и до конца. Я счастлив, что мой гол помог, но самое главное - победа команды, - заявил Модрич после игры.

Напомним, что хорватский капитан забивает уже на третьем чемпионате Европы.

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