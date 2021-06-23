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Модрич: «Мы не можем быть довольными нашей игрой в предыдущих турах»

23 Июня 2021, 01:03,

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич во время  послематчевого общения с журналистами не скрывал радости от победы над Шотландией (3:1) в матче Евро-2020.

- Мы счастливы, потому что сыграли важнейший матч и прошли в следующий раунд. Мы не можем быть довольными нашей игрой в предыдущих турах. Мы знаем, что можем лучше. А вот когда мы играем так, как сегодня, то являемся опасными для каждого соперника.

Этот гол очень много для меня значит, но наша игра более важная с самого начала и до конца. Я счастлив, что мой гол помог, но самое главное - победа команды, - заявил Модрич после игры.

Напомним, что хорватский капитан забивает уже на третьем чемпионате Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич
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