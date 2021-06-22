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Влашич открыл счёт в матче с Шотландией

22 Июня 2021, 22:26,

Матч третьего тура группы D  Евро-2020 между сборными Хорватии и Шотландии уникальный тем, что обе команды будут играть только на победу, так как ничья приравнивается к поражению и приведет к завершению борьбы на турнире.

На 17-й минуте сражения был открыт счет. «Армеец» Никола Влашич получил мяч в центре штрафной площади после скидки головой Ивана Перишича и в падении точно поразил левый угол ворот.

Сборная Хорватии выходит на третье место в онлайн-таблице и с 4 очками может выйти из группы.

В прошлом сезоне Влашич провел 34 матча, забил 12 голов и оформил шесть ассистов.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Хорватии, Сборная Шотландии, Никола Влашич
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