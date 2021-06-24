Агент - о голе Влашича на Евро-2020: «Такие удачные игры важны для продажи игроков»

Футбольный агент Тончи Мартич, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением об игре своего клиента на чемпионате Европы-2020.

«В Хорватии все рады победе и выходу из группы. Никола сыграл отлично, забил важный гол. Такие удачные игры очень важны для продажи игроков», - приводит слова агента издание Sport24.

Напомним, что в поединке третьего тура против Шотландии Влашич отметился забитым мячом. Хорватия отпраздновала победу со счетом 3:1 и шагнула в плей-офф турнира.

В 1/8 финала подопечные Златко Далича встретятся со сборной Испании. Поединок состоится в пятницу, 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.