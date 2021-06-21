Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал сильные стороны сборной Шотландии.

«Мы знаем, что у шотландцев очень хороший левый фланг, где играет Робертсон. Шотландия любит высоко прессинговать, но мы должны придерживаться своего плана на игру. В первой половине матча против Чехии мы не делали этого», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Шотландии состоится завтра, 22 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что перед последним туром и Хорватия, и Шотландия имеют по одному зачетному баллу.

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