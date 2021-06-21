Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Далич назвал сильные стороны сборной Шотландии

21 Июня 2021, 22:33,

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал сильные стороны сборной Шотландии.

«Мы знаем, что у шотландцев очень хороший левый фланг, где играет Робертсон. Шотландия любит высоко прессинговать, но мы должны придерживаться своего плана на игру. В первой половине матча против Чехии мы не делали этого», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Шотландии состоится завтра, 22 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что перед последним туром и Хорватия, и Шотландия имеют по одному зачетному баллу.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Хорватии, Златко Далич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020