|
21 Июня 2021, 22:33,
|
|
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал сильные стороны сборной Шотландии.
«Мы знаем, что у шотландцев очень хороший левый фланг, где играет Робертсон. Шотландия любит высоко прессинговать, но мы должны придерживаться своего плана на игру. В первой половине матча против Чехии мы не делали этого», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Хорватии и Шотландии состоится завтра, 22 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что перед последним туром и Хорватия, и Шотландия имеют по одному зачетному баллу.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Хорватии, Златко Далич