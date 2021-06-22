Вице-чемпионы мира разыгрались: Хорватия с голом Влашича отбросила Шотландию и шагнула в плей-офф со второго места

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22 Июня 2021, 23:53,
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Одним из развязочных матчей группы D была встреча Хорватии и Шотландии.
|(1:0) Влашич Никола 17'
|42' Макгрегор Каллум (1:1)
|(2:1) Модрич Лука 62'
|(3:1) Перишич Иван 77'
Хорваты и шотландцы подошли ко многое решавшему очному матчу с похожим бэкграундом. Обе эти сборные проиграли в первом туре и добыли одно очко во втором. Было понятно, что для сохранения шансов выйти в плей-офф и тем, и другим требовалась победа. Потому как с двумя очками попасть в 1/8 финала было невозможно.
Матч проходил на шотландской земле – в Глазго. Фактические хозяева активно начали встречу, но такой характер игры продолжался не очень долго. Златко Далич выпустил в старте «шашечных» игрока московского ЦСКА Влашича – и не прогадал. На семнадцатой минуте он открыл счёт, завершив хорватскую атаку британского типа. Перишич после навеса сделал скидку с левого угла вратарской, а подработавший мяч без участия рук Влашич запаковал его в левый нижний угол (1:0).
На 24-й минуте шотландцы были близки к ответному голу, но не смогли довести дело до удара. Они делали тогда поперечные передачи вместо вертикального выстрела. Через четверть часа Перишич вклинился в штрафную с левого фланга и пальнул выше перекладины, целясь в дальнюю девятку. Но в действиях хорватов стала сквозить некая вальяжность, за что быстро последовала локальная результативная расплата. Шотландцы прочно вцепились в свою атакующую акцию и всё же подобрали ключ к чужим воротам: Макгрегор обзавёлся мячом на дуге и чётко поразил левый нижний угол (1:1).
Второй тайм остался за «шахматными», которые по игре превзошли своего соперника. Шотландцы мало что могли предложить своему сопернику в атаке, а хорваты оказывали методичное давление на оборону противника с осознанием своей цели. Маршалл преуспел в отражении удара вышедшего один на один Перишича, но был бессилен против мастерства Модрича, исполнившего кручёный-верчёный дальний выстрел в левый угол (2:1).
Шотландцы следом не наиграли на ещё один ответный мяч, тогда как хорваты упрочили своё преимущество на табло голом со второго этажа от штанги Перишича, замкнувшего подачу Модрича с корнера (3:1). Далее британцы явили некий всплеск, но Че Адамсу довелось пробить уже из не очень убойной позиции, и Ливакович справился. Концовка встречи прошла для «шашечных» достаточно спокойно.
В итоге сборная Шотландии заняла последнее место с одним очком, добытым в самом принципиальном противостоянии – с англичанами. Ну а хорватская команда выбралась на второе место и гарантированно вышла в плей-офф.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Хорватии, Сборная Шотландии, евро-2020