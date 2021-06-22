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Вице-чемпионы мира разыгрались: Хорватия с голом Влашича отбросила Шотландию и шагнула в плей-офф со второго места

22 Июня 2021, 23:53,

Одним из развязочных матчей группы D была встреча Хорватии и Шотландии.

Протокол игры  
Хорватия 3:1 Шотландия
(1:0) Влашич Никола 17'    
    42' Макгрегор Каллум (1:1)
(2:1) Модрич Лука 62'    
(3:1) Перишич Иван 77'    
Ливакович Доминик Юранович Йосип Ловрен Деян   26' Вида Домагой Гвардиол Йошко   71' (Баришич Борна (   71') Ковачич Матео Брозович Марсело Перишич Иван   81' (Ребич Анте (   81') Модрич Лука Влашич Никола   76' (Иванушец Лука (   76') Петкович Бруно   70' (Крамарич Андрей (   70')
Запасные: Слуга Симон Будимир Анте Пашалич Марио Врсалько Шиме Чалета-Цар Дуе Калинич Ловре Брекало Йосип Бадель Милан
Маршалл Дэвид Мактоминай Скотт Хэнли Грант   33' (Маккена Скотт (   33'   34') Тирни Киран О'Доннелл Стивен   84' (Нисбет Кевин (   84') Армстронг Стюарт   70' (Фрейзер Райан (   70') Макгинн Джон Макгрегор Каллум Робертсон Эндрю Дайкс Линдон Адамс Че   84' (Паттерсон Нэйтан (   84')
Запасные: Флек Джон Форрест Джеймс Галлахер Деклан Тернбулл Дэвид Гордон Крейг Купер Лиам Кристи Райан Маклафилин Джон
22 июня. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

Хорваты и шотландцы подошли ко многое решавшему очному матчу с похожим бэкграундом. Обе эти сборные проиграли в первом туре и добыли одно очко во втором. Было понятно, что для сохранения шансов выйти в плей-офф и тем, и другим требовалась победа. Потому как с двумя очками попасть в 1/8 финала было невозможно.

Матч проходил на шотландской земле – в Глазго. Фактические хозяева активно начали встречу, но такой характер игры продолжался не очень долго. Златко Далич выпустил в старте «шашечных» игрока московского ЦСКА Влашича – и не прогадал. На семнадцатой минуте он открыл счёт, завершив хорватскую атаку британского типа. Перишич после навеса сделал скидку с левого угла вратарской, а подработавший мяч без участия рук Влашич запаковал его в левый нижний угол (1:0).

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На 24-й минуте шотландцы были близки к ответному голу, но не смогли довести дело до удара. Они делали тогда поперечные передачи вместо вертикального выстрела. Через четверть часа Перишич вклинился в штрафную с левого фланга и пальнул выше перекладины, целясь в дальнюю девятку. Но в действиях хорватов стала сквозить некая вальяжность, за что быстро последовала локальная результативная расплата. Шотландцы прочно вцепились в свою атакующую акцию и всё же подобрали ключ к чужим воротам: Макгрегор обзавёлся мячом на дуге и чётко поразил левый нижний угол (1:1).

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Второй тайм остался за «шахматными», которые по игре превзошли своего соперника. Шотландцы мало что могли предложить своему сопернику в атаке, а хорваты оказывали методичное давление на оборону противника с осознанием своей цели. Маршалл преуспел в отражении удара вышедшего один на один Перишича, но был бессилен против мастерства Модрича, исполнившего кручёный-верчёный дальний выстрел в левый угол (2:1).

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Шотландцы следом не наиграли на ещё один ответный мяч, тогда как хорваты упрочили своё преимущество на табло голом со второго этажа от штанги Перишича, замкнувшего подачу Модрича с корнера (3:1). Далее британцы явили некий всплеск, но Че Адамсу довелось пробить уже из не очень убойной позиции, и Ливакович справился. Концовка встречи прошла для «шашечных» достаточно спокойно.

В итоге сборная Шотландии заняла последнее место с одним очком, добытым в самом принципиальном противостоянии – с англичанами. Ну а хорватская команда выбралась на второе место и гарантированно вышла в плей-офф.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Хорватии, Сборная Шотландии, евро-2020
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