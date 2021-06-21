Игрок сборной Шотландии заразился коронавирусом

Хавбек сборной Шотландии Билли Гилмор подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом рапортует пресс-служба футбольной ассоциации Шотландии.

Сообщается, что 20-летнего футболиста изолировали от национальной команды на ближайшие десять дней. Таким образом, полузащитник не поможет сборной Шотландии в поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.

После двух проведенных туров шотландская команда набрала одно очко и занимает четвертое место в таблице квартета D.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру