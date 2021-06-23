Влашич: «Это та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть»

Герой матча Хорватия - Шотландия (3:1) на Евро-2020 Никола Влашич дал комментарий после ключевой для своей команды победы.

- Великолепный матч. Мы знали, что можем вот так играть. Пропустив ответный мяч, мы сохраняли спокойствие и знали, что мы сильнее противника и способны создавать больше моментов. В итоге мы убедительно победили. Думаю, это та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть, - приводит слова Влашича УЕФА.

- Я всегда готов, выхожу ли я в старте или со скамейки. Я мог некоторое время не играть, но это не важно. Я всегда готов помочь команде. Когда так мало шансов, хочу быть частью команды столько, сколько смогу, - добавил хорват.

Его команда заняла второе место в группе после Англии.

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