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Влашич стал лучшим игроком матча с Шотландией

23 Июня 2021, 00:20,

Хорватский полузащитник Никола Влашич стал игроком матча Евро-2020 против команды Шотландии. Игрок ЦСКА стал автором первого гола в поединке и помог своим партнерам одержать первую победу на турнире (3:1). Она позволила балканцам опередить команду Чехии и выйти на второе место в квартете. Никола Влашич стал автором гола на 17-й минуте и был заменен за 15 минут до финального свистка.

Шотландия едет домой, набрав всего одно очко. Завершившийся матч был примечательный тем, что соперников устраивала только победа, так как другие результаты приводили к вылету.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Хорватии, Сборная Шотландии, Никола Влашич
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