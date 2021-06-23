Влашич стал лучшим игроком матча с Шотландией

Хорватский полузащитник Никола Влашич стал игроком матча Евро-2020 против команды Шотландии. Игрок ЦСКА стал автором первого гола в поединке и помог своим партнерам одержать первую победу на турнире (3:1). Она позволила балканцам опередить команду Чехии и выйти на второе место в квартете. Никола Влашич стал автором гола на 17-й минуте и был заменен за 15 минут до финального свистка.

Шотландия едет домой, набрав всего одно очко. Завершившийся матч был примечательный тем, что соперников устраивала только победа, так как другие результаты приводили к вылету.