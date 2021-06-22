Хорватия - Шотландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Неудачно сыгравшие в предыдущих матчах чемпионата Европы сборные Хорватии и Шотландии в очной дуэли сойдутся в споре за путевку в 1/8 финала. Примечательно, что ничья оставит за бортом оба коллектива, а получит всё только победитель. Судя по всему, игра получится «от ножа», и соперники с первых минут будут осаждать чужие ворота.

Кому улыбнется удача, узнаем после 22:00 из трансляции на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Беларусь 5 Интернет» и «Казспорт». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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