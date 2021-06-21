Робертсон – о матче против сборной Хорватии: «Жду захватывающую игру»

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон пообщался с журналистами перед матчем против сборной Хорватии.

«Мы должны сыграть так же хорошо, как и со сборной Англии, если не лучше, чтобы победить Хорватию. Мы понимаем, что нам нужны эти три очка, они нужны и хорватам, иначе кто-то из нас отправится домой. Так что я жду захватывающую игру. Здорово, что у нас по-прежнему остаются шансы на выход из группы.

Самая важная игра в моей жизни? Это одна из таких, я буду капитаном сборной, этих парней, очень сложно объяснить свои чувства, но я наслаждаюсь каждой минутой в составе Шотландии, думаю, что ребята тоже», - цитирует Робертсона пресс-служба УЕФА.

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