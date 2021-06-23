Модрич стал первым ховатом, отличившимся на трех разных Евро

Капитан хорватской сборной Лука Модрич сумел отличиться в победном матче против сборной Шотландии на Евро-2020. Полузащитник мадридского «Реала» сумел удвоить преимущество своей сборной в начале второго тайма, в итоге его гол стал победным. Хорваты в третьем туре группового этапа одолели шотландцев со счетом 3:1 и благодаря этому заняли второе место в своем квартете, позволяющее им напрямую выйти в 1/8 финала.

С помощью этого гола Лука Модрич сумел стать первым хорватом в истории, отличившимся на трех разных чемпионатах Европы. До этого Евро, футболист также забивал на турнирах в 2008 и 2016 годах.