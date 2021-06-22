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Олич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии

22 Июня 2021, 22:03,
Ивица Олич, уволенный с должности главного тренера московского ЦСКА на прошлой неделе, вернулся к своим обязанностям в тренерском штабе сборной Хорватии перед матчем против сборной Шотландии на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Специалист покинул «армейский» клуб 15 июня по инициативе руководства ЦСКА. На посту главного тренера «армейцев» хорват отработал 3 месяца. При нем ЦСКА в первые за 20 лет не сумел квалифицироваться в еврокубки и занял в чемпионате России 6-е место.

Ранее Ивица Олич уже работал в тренерском штабе сборной Хорватии. При его содействии хорваты добрались до финала чемпионата мира 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: ЦСКА Москва, Сборная Хорватии, Ивица Олич
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