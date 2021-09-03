Саутгейт – о расистах: «Они вымрут, как динозавры. Мир меняется»

Менеджер английской сборной Гарет Саутгейт не оставил без внимания скандальное поведение венгерских фанатов на вчерашнем квалификационном матче чемпионата мира.
«Мы не в силах сделать больше для борьбы с расизмом. Теперь время другим людям подключиться к процессу. Нужно добиться прогресса в этом вопросе. Игроки не должны страдать из-за дискриминации. Сегодня наш гимн был встречен с большим уважением.
Фанатов снимали. Надеемся, властям удастся с ними разобраться. Люди застряли в своих предубеждениях. Они вымрут, как динозавры. Мир меняется.
Венгрия и близко не такая мультикультурная страна, как Англия. У нас ушло много времени, чтобы добиться сегодняшнего уровня», - цитирует Саутгейта The Guadrian.
Боксер- тренер, Прайм-Тайм(его спарринг партнер) назвал меня черным уродом.
Тренер- давай разбираться конкретно. Ты ведь черный. И ты ведь урод
Боксер- но это же расизм
Тренер-а в чем расизм?Это ведь он имел ввиду конкретно тебя, а не всю расу.
Полная сцена из фильма вообще зачетная.