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Саутгейт – о расистах: «Они вымрут, как динозавры. Мир меняется»

03 Сентября 2021 • 16:00 Комментировать (8)
Венгрия
0:4
Англия
окончен

Менеджер английской сборной Гарет Саутгейт не оставил без внимания скандальное поведение венгерских фанатов на вчерашнем квалификационном матче чемпионата мира.

«Мы не в силах сделать больше для борьбы с расизмом. Теперь время другим людям подключиться к процессу. Нужно добиться прогресса в этом вопросе. Игроки не должны страдать из-за дискриминации. Сегодня наш гимн был встречен с большим уважением.

Фанатов снимали. Надеемся, властям удастся с ними разобраться. Люди застряли в своих предубеждениях. Они вымрут, как динозавры. Мир меняется.

Венгрия и близко не такая мультикультурная страна, как Англия. У нас ушло много времени, чтобы добиться сегодняшнего уровня», - цитирует Саутгейта The Guadrian.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Саутгейт Англия Венгрия
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
03 Сентября 2021 в 16:49
И что? Теперь надо превратить в Венгрию в мультикультурализм? Я конечно против расизма но унижатся не выход из положения. Хоть ты на два колена становись. Хоть распластайся целиком
ARTUR
03 Сентября 2021 в 17:21
ты очень толерантный не расист ))) знаешь в чем ваша толерантная беда ?? в том что вы их не знаете , а вот если бы вас запихнуть жить среди них где ни будь в Руанду , я думаю что пел бы ты другую песню ))
Don sangre
03 Сентября 2021 в 18:34
Да я знаю прекрасно что негры .. Ой лица африканского происхождения сами прекрасно друг друга режут что в Гарлеме что в Руанде. Я лишь говорю что красивыми жестами не победить. Никогда и ничего.
ARTUR
03 Сентября 2021 в 16:40
фууууу Саутгейт упал в моих глазах... думал он более образованней , расизм если бы был , то его бы повесили уже за эти высказывания , а так они уже везде , и он прав мир меняется и его внуки уже будут черными , а венгры этого не хотят , как и многие другие . и эти мысли саутгейту нужно высказывать в англии а не в венгрии
Милка
03 Сентября 2021 в 16:58
Отрывок из фильма Джентельмены( укороченый):
Боксер- тренер, Прайм-Тайм(его спарринг партнер) назвал меня черным уродом.
Тренер- давай разбираться конкретно. Ты ведь черный. И ты ведь урод
Боксер- но это же расизм
Тренер-а в чем расизм?Это ведь он имел ввиду конкретно тебя, а не всю расу.
Полная сцена из фильма вообще зачетная.
Милка
03 Сентября 2021 в 16:13
В смысле не в силах больше? А если становиться не на одно колено, а на два?
Don sangre
03 Сентября 2021 в 18:42
Расизм это очень сложно. Когда например с тобой рядом поселяется толпа цыган и твоих детей подсаживают на наркоту к примеру и ты и жители района или посёлка идете разбиратся - это расизм или самооборона от вредных членов общества?
FORZAYOU
03 Сентября 2021 в 16:05
Белый ублю ок не даст соврать)!
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