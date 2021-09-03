Саутгейт – о расистах: «Они вымрут, как динозавры. Мир меняется»

Менеджер английской сборной Гарет Саутгейт не оставил без внимания скандальное поведение венгерских фанатов на вчерашнем квалификационном матче чемпионата мира.

«Мы не в силах сделать больше для борьбы с расизмом. Теперь время другим людям подключиться к процессу. Нужно добиться прогресса в этом вопросе. Игроки не должны страдать из-за дискриминации. Сегодня наш гимн был встречен с большим уважением.

Фанатов снимали. Надеемся, властям удастся с ними разобраться. Люди застряли в своих предубеждениях. Они вымрут, как динозавры. Мир меняется.

Венгрия и близко не такая мультикультурная страна, как Англия. У нас ушло много времени, чтобы добиться сегодняшнего уровня», - цитирует Саутгейта The Guadrian.