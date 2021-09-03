Кейн: «Англия одной ногой на чемпионате мира»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над Венгрией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Британцы одолели соперников со счетом 4:0.

«Замечательный результат. В Венгрии нелегко играть, мы понимали, что нам предстоит тяжелый матч. Команда знала, что в случае победы укрепится в лидерах группы и одной ногой будет на мундиале. Это был прекрасный вечер», - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров подопечные Гарета Саутгейта набрали 12 очков и уверенно лидируют в своей группе.