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Чемпионат мира 2022

Кейн: «Англия одной ногой на чемпионате мира»

03 Сентября 2021 • 09:15 Комментировать
Венгрия
0:4
Англия
окончен

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над Венгрией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Британцы одолели соперников со счетом 4:0.

«Замечательный результат. В Венгрии нелегко играть, мы понимали, что нам предстоит тяжелый матч. Команда знала, что в случае победы укрепится в лидерах группы и одной ногой будет на мундиале. Это был прекрасный вечер», - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров подопечные Гарета Саутгейта набрали 12 очков и уверенно лидируют в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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