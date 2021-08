Саутгейт назвал заявку сборной Англии на матчи отбора к чемпионату мира – в списке есть дебютанты

Сегодня главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из тех футболистов, которые будут вызваны в лагерь национальной команды на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира. Отметим, что соперниками «Трех Львов» в сентябре станут Венгрия, Андорра и Польша.

Местные болельщики неоднозначно восприняли выбор наставника. В сравнении с заявкой на чемпионат Европы прошедшим летом, в расположение сборной вернулись Трент Александр-Арнольд, вратарь Ник Поуп, а также Джесси Лингард, который до сих пор не определился с новым клубом.

Свой дебютный вызов также получил нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд. Гарри Кейн, к слову, тоже поедет в сборную несмотря на то, что пропустил стартовый отрезок сезона.

С полным списком можно ознакомиться в «Твиттере» национальной команды Англии.

Here it is... your #ThreeLions squad for September! pic.twitter.com/wwjJEiVGz6