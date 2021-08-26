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Саутгейт назвал заявку сборной Англии на матчи отбора к чемпионату мира – в списке есть дебютанты

26 Августа 2021 • 17:05 Комментировать
Венгрия
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Англия
8.00 4.30 1.43
02.09 21:45

Сегодня главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из тех футболистов, которые будут вызваны в лагерь национальной команды на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира. Отметим, что соперниками «Трех Львов» в сентябре станут Венгрия, Андорра и Польша.

Местные болельщики неоднозначно восприняли выбор наставника. В сравнении с заявкой на чемпионат Европы прошедшим летом, в расположение сборной вернулись Трент Александр-Арнольд, вратарь Ник Поуп, а также Джесси Лингард, который до сих пор не определился с новым клубом.

Свой дебютный вызов также получил нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд. Гарри Кейн, к слову, тоже поедет в сборную несмотря на то, что пропустил стартовый отрезок сезона.

С полным списком можно ознакомиться в «Твиттере» национальной команды Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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